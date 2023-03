(Di martedì 7 marzo 2023)ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda la suaPay. Cosa ha fatto? Gli istituti bancari, nel momento in cui decidono di adottare una determinata soluzione in merito al funzionamento della lorodi credito, è certo che lo stiano facendo per un motivo più che valido. Molti utenti si mostrano già spaventati pensando che sia soltanto un modo per spillare più soldi, ma in realtà non è così. Non è assolutamente questo il caso per fortuna, ragione per cui potremo stare tranquilli. LaPay è utile – Computermagazine.itOggi vi parleremo dellamossa intraprendente di, che ha dato il via libera alla possibilità di utilizzare delle nuove carte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Poste Italiane stravolge la sua carta: tutto quello che devi sapere sulla nuova PostePay - giuliafederico8 : RT @FrancoBechis: Si potrà aprire al postino quasi certi che non porterà cattive notizie. Cade il monopolio di Poste Italiane sulla consegn… - SabiniaTV : POSTE ITALIANE: NEGLI UFFICI POSTALI DI RIETI E PROVINCIA LE DONNE SONO IL 74% DEL PERSONALE… - circuitolavoro : Poste Italiane: assunzioni per Operatori di Sportello categorie protette - -

Con i suoi 89 Uffici Postali, 4 Centri di Distribuzione e 482 dipendenti, di cui 284 donne in provincia di Imperia,si conferma azienda al femminile con una presenza di 54 donne in posizioni direttive. Inoltre, in tutta la provincia, sono 14 gli Uffici Postali "rosa", cioè composti esclusivamente da ...Nella foto in evidenza le postine di Borgosesia.in provincia di Vercelli è una realtà in cui Le "quote rosa" rappresentano il 64,4 % del totale degli addetti che operano in 91 Uffici Postali, 7 Centri di Distribuzione, in tutto 349 ...Il cipresso sarà abbattuto perchè malatoun'azienda in rosa: in provincia di Rimini il 57% sono donne Rimini: nel week end torna il Campo Lavoro missionario. Raccolta di oggetti usati ...

Cade l'ultimo monopolio di Poste Italiane. Parte la gara per le consegne degli atti giudiziari Open

Il centro di recapito di Secondigliano a Napoli è stato premiato da Poste Italiane come miglior centro di recapito tra gli oltre 300 presenti in Campania, Calabria, Puglia e ...I candidati saranno inseriti in organico con contratto a tempo determinato e si occuperanno del recapito postale.