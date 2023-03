Poste Italiane sta contattando anche te | Il conto rischia di essere svuotato, come difendersi (Di martedì 7 marzo 2023) Poste Italiane sta contattando migliaia di clienti, avvisandoli del conto che potrà essere svuotato. Cosa c’è di vero e come difendersi. Nuovo pericolo per tutti i clienti di Poste Italiane. In queste ore sono migliaia coloro che stanno ricevendo una strana comunicazione, che avvisa su una possibile perdita di soldi sul conto. Scopriamo quindi cosa c’è di vero dietro la nota e soprattutto qual è il pericolo a cui vanno incontro milioni di italiani. L’ultima comunicazione di Poste Italiane: cosa c’è di vero? – Ilovetrading.itAd oggi sono tantissimi gli italiani che si affidano ai servizi di Poste Italiane per aprire un ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 7 marzo 2023)stamigliaia di clienti, avvisandoli delche potrà. Cosa c’è di vero e. Nuovo pericolo per tutti i clienti di. In queste ore sono migliaia coloro che stanno ricevendo una strana comunicazione, che avvisa su una possibile perdita di soldi sul. Scopriamo quindi cosa c’è di vero dietro la nota e soprattutto qual è il pericolo a cui vanno incontro milioni di italiani. L’ultima comunicazione di: cosa c’è di vero? – Ilovetrading.itAd oggi sono tantissimi gli italiani che si affidano ai servizi diper aprire un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... journavhl : corriere peggiore di poste italiane non esiste comunque, ogni volta si inventano scuse per non consegnare i pacchi è incredibile - CosenzaChannel : Grimaldi e Poste italiane presentano l'offerta luce e gas ai cittadini - AbruzzoinVideo : A Casoli il centro di distribuzione di #Poste Italiane “piu’ rosa” d’Abruzzo - mondopadano : Poste Italiane: per la #festa della #donna una cartolina dedicata. @PosteNews - Canale48webtv : NEWS48 | Poste Italiane: in Gallura cartolina e annullo per la giornata mondiale della donna, negli uffici di Olbia… -