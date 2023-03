Poste Italiane: nuovi documenti allo sportello unico. Quali? (Di martedì 7 marzo 2023) Tra un paio di mesi Poste Italiane aprirà la sperimentazione degli “sportelli unici” in moltissimi piccoli comuni italiani. Gli sportelli saranno collocati presso gli uffici postali e permetteranno di richiedere vari tipi di documenti e certificati che attualmente vengono rilasciati da diverse Pubbliche Amministrazioni. Costo Gas in discesa: di quanto e a partire da quando? Le stime Al via in un paio di mesi il piano “Sportelli unici” di Poste Italiane. Gli sportelli saranno collocati presso circa 7mila uffici postali localizzati in alcuni dei tantissimi comuni italiani con meno di 15mila abitanti. Attraverso lo sportello si potranno richiedere vari tipi di documenti e certificati che attualmente vengono rilasciati da diverse Pubbliche ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 7 marzo 2023) Tra un paio di mesiaprirà la sperimentazione degli “sportelli unici” in moltissimi piccoli comuni italiani. Gli sportelli saranno collocati presso gli uffici postali e permetteranno di richiedere vari tipi die certificati che attualmente vengono rilasciati da diverse Pubbliche Amministrazioni. Costo Gas in discesa: di quanto e a partire da quando? Le stime Al via in un paio di mesi il piano “Sportelli unici” di. Gli sportelli saranno collocati presso circa 7mila uffici postali localizzati in alcuni dei tantissimi comuni italiani con meno di 15mila abitanti. Attraverso losi potranno richiedere vari tipi die certificati che attualmente vengono rilasciati da diverse Pubbliche ...

