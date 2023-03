Portanova, le motivazioni della sentenza: «il dissenso della ragazza abusata era inequivocabile» (Di martedì 7 marzo 2023) Oggi sono state svelate le motivazioni della sentenza sul caso Portanova. Il giocatore del Genoa è stato condannato per aver violentato una donna nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021, insieme ad altri tre soggetti, tra cui lo zio, in un appartamento di Siena. La decisione della corte è stata condannare il giocatore a 6 anni di reclusione. La Gazzetta dello Sport riporta le motivazioni della sentenza: «Il fatto ha visto il coinvolgimento di quattro persone, tra cui un minore, è durato tra i 40 e i 60 minuti, i rapporti sessuali sono stati ripetuti e in alcuni momenti contemporanei, la ragazza è stata colpita con schiaffi, ha riportato lesioni in termini di malattia organica e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) Oggi sono state svelate lesul caso. Il giocatore del Genoa è stato condannato per aver violentato una donna nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021, insieme ad altri tre soggetti, tra cui lo zio, in un appartamento di Siena. La decisionecorte è stata condannare il giocatore a 6 anni di reclusione. La Gazzetta dello Sport riporta le: «Il fatto ha visto il coinvolgimento di quattro persone, tra cui un minore, è durato tra i 40 e i 60 minuti, i rapporti sessuali sono stati ripetuti e in alcuni momenti contemporanei, laè stata colpita con schiaffi, ha riportato lesioni in termini di malattia organica e ...

