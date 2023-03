Portanova | le motivazioni della sentenza | il dissenso della ragazza abusata era inequivocabile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SheilaMLise : RT @SkyTG24: Portanova, le motivazioni della condanna: 'Dissenso ragazza abusata inequivocabile' - infoitsport : Caso Portanova, rese note le motivazioni della sentenza: “Dissenso inequivocabile e ripetuto” - SkyTG24 : Portanova, le motivazioni della condanna: 'Dissenso ragazza abusata inequivocabile' - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Caso Portanova, le motivazioni della sentenza: “Dissenso inequivocabile a un rapporto di gruppo” - 6StringsUmarell : RT @pallonatefaccia: Sono state pubblicate le motivazioni della condanna in primo grado per stupro di gruppo contro Manolo #Portanova. La g… -

... ManoloOggi sono state svelate ledella sentenza sul caso. Il giocatore del Genoa è stato condannato per aver violentato una donna nella notte fra il 30 e il 31 ...A scriverlo è la giudice di Siena Ilaria Cornetti, nelledella sentenza di condanna a ... Tentativi di allontanamento ripetuti da parte della ragazza leggi anche Manolodel Genoa ...Manoloè stato condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Ecco ledel giudice Cornetti Manoloè stato condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Ecco ledel giudice Cornetti riportate da Open.- Il dissenso ...

Caso Portanova, le motivazioni della sentenza: “Dissenso inequivocabile a un rapporto di gruppo” La Gazzetta dello Sport

Nove anni in primo grado al calciatore del Genoa Manolo Portanova , ridotti a sei con la scelta del rito abbreviato, per violenza sessuale di gruppo. La giudice del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti ...Il centrocampista del Genoa, condannato a sei anni per violenza sessuale su una studentessa di 21 anni,. La giudice: «Rapporti sessuali ripetuti. La ragazza ha finto di star male pur di sopravvivere» ...