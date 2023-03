Portanova, le motivazioni della condanna: "Dissenso ragazza abusata inequivocabile" (Di martedì 7 marzo 2023) La ragazza abusata, per cui il calciatore Manolo Portanova è stato condannato in rito abbreviato a sei anni per violenza sessuale di gruppo, la notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 "manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno di gruppo con i quattro ragazzi", volontà espressa "in modo ripetuto e inequivocabile". A scriverlo è la giudice di Siena Ilaria Cornetti, nelle motivazioni della sentenza di condanna a carico degli imputati. "Il suo Dissenso è stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di gruppo, evidente e manifesto", aggiunge Cornetti, spiegando che anche così si è "raggiunta la prova della responsabilità penale degli imputati". Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023) La, per cui il calciatore Manoloè statoto in rito abbreviato a sei anni per violenza sessuale di gruppo, la notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 "manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno di gruppo con i quattro ragazzi", volontà espressa "in modo ripetuto e". A scriverlo è la giudice di Siena Ilaria Cornetti, nellesentenza dia carico degli imputati. "Il suoè stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di gruppo, evidente e manifesto", aggiunge Cornetti, spiegando che anche così si è "raggiunta la provaresponsabilità penale degli imputati".

