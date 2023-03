Portanova condannato per stupro | la vittima | “Finta morta pur di sopravvivere”

(Di martedì 7 marzo 2023) La giudice di Siena ha emesso una pena di sei anni per il centrocampista del Genoa e per lo zio: il racconto della ragazza

Manoloè statoa 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Ecco le motivazioni del giudice Cornetti Manoloè statoa 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Ecco le ...manolo- La ragazza abusata, per cui il calciatore Manolovennein rito abbreviato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo, la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 'manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale ...Il calciatore è statoin rito abbreviato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo

Portanova condannato per stupro di gruppo: "La ragazza vittima, ha persino finto di star male pur di sopravvi… La Repubblica

Sono state rese note le motivazioni della sentenza di condanna di Manolo Portanova, calciatore del Genoa nel giro della Nazionale Under 21, per ...Portanova condannato per stupro, le motivazioni: «Le hanno negato anche l’acqua». I dettagli sulla vicenda Manolo Portanova, ex Juve, è stato condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Nelle ...