Portanova condannato a 6 anni: le motivazioni della sentenza (Di martedì 7 marzo 2023) Lo scorso 6 dicembre Manolo Portanova, calciatore del Genoa, è stato condannato con il rito abbreviato a 6 anni di reclusione per stupro. Nella giornata di oggi sono uscite le motivazioni che hanno portato alla sentenza che ha visto condannato anche lo zio di Portanova, Alessio Langella per lo stupro di una ragazza nel centro L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

