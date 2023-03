Ponte sullo Stretto - Salvini: "Si farà, i lavori tra due anni" (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, torna a esprimere il suo ottimismo sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina: "Il Ponte si fa, assolutamente, lo confermano gli ingegneri e gli architetti", ha detto oggi il leader leghista alla radio Rtl. "Il progetto deve essere aggiornato al 2023 e sarà l'opera più green ed ecocompatibile nel mondo perché farà risparmiare 140mila emissioni di CO2 nell'aria. Il ministro dei Trasporti deve lavorare per far viaggiare gli italiani più velocemente e più in sicurezza, alle 17 avrò una riunione su questo e spero sia risolutiva". I tempi. Salvini ha chiarito anche la tempistica per la realizzazione dell'opera di collegamento tra la Sicilia e la Calabria: "Vogliamo partire con i lavori entro due ... Leggi su quattroruote (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dei Trasporti, Matteo, torna a esprimere il suo ottimismo sulla realizzazione deldi Messina: "Ilsi fa, assolutamente, lo confermano gli ingegneri e gli architetti", ha detto oggi il leader leghista alla radio Rtl. "Il progetto deve essere aggiornato al 2023 e sarà l'opera più green ed ecocompatibile nel mondo perchérisparmiare 140mila emissioni di CO2 nell'aria. Il ministro dei Trasporti deve lavorare per far viaggiare gli italiani più velocemente e più in sicurezza, alle 17 avrò una riunione su questo e spero sia risolutiva". I tempi.ha chiarito anche la tempistica per la realizzazione dell'opera di collegamento tra la Sicilia e la Calabria: "Vogliamo partire con ientro due ...

