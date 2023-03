Ponte sullo Stretto, Salvini: “Lavori al via entro due anni” (Di martedì 7 marzo 2023) Si farà il Ponte sullo Stretto? “Assolutamente, sarà l’opera più green ed ecocompatibile nel mondo”, parola del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. Matteo Salvini è tornato a parlare del Ponte sullo Stretto annunciando che i Lavori potrebbero iniziare tra due anni “Il ministro dei Trasporti – ha aggiunto Salvini – deve lavorare per far viaggiare gli italiani più velocemente e più in sicurezza, alle 17 avrò una riunione su questo e spero sia risolutiva sul Ponte sullo Stretto, opera che serve a dare mobilità ai siciliani”. “L’obiettivo è di partire con i Lavori entro due ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Si farà il? “Assolutamente, sarà l’opera più green ed ecocompatibile nel mondo”, parola del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, ospite di Rtl 102.5. Matteoè tornato a parlare delannunciando che ipotrebbero iniziare tra due“Il ministro dei Trasporti – ha aggiunto– deve lavorare per far viaggiare gli italiani più velocemente e più in sicurezza, alle 17 avrò una riunione su questo e spero sia risolutiva sul, opera che serve a dare mobilità ai siciliani”. “L’obiettivo è di partire con idue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Il ponte si fa, lo confermano gli ingegneri. L'obiettivo è partire con i lavori entro due anni'. Lo ha detto il vi… - matteosalvinimi : Qui Stoccolma, in corso i lavori del Consiglio informale dei ministri dei trasporti UE. Tra le priorità che abbiamo… - matteosalvinimi : Porti, infrastrutture, ponte sullo Stretto e difesa di donne e uomini in divisa: il mio intervento in collegamento… - iamanoustider : RT @LucillaMasini: Salvini: Il Ponte sullo Stretto si fa. L'obiettivo è partire coi lavori entro 2 anni e poi completarlo entro 5-6 anni'.… - QPeriscopica : RT @Italpress: Il Sindaco di Caltanissetta a Salvini “Ponte sullo Stretto? A noi servono le strade” -