Ponte Stretto | Salvini | si farà | l' avvio entro 2 anni

"Il Ponte si fa, assolutamente, lo confermano gli ingegneri. Sarà l'opera più ecocompatibile e green al mondo. L'obiettivo è partire con i lavori entro due anni" e poi "completarlo entro cinque - sei anni".

