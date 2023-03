Polonia, il suicidio del figlio di una deputata dell’opposizione scuote il governo: sotto accusa i media di Stato che hanno reso noti gli abusi (Di martedì 7 marzo 2023) Il figlio 15enne della deputata d’opposizione Magdalena Filiks si è tolto la vita dopo che alcuni media pubblici, controllati dal partito di maggioranza, hanno diffuso informazioni sensibili in grado di identificarlo come la vittima degli abusi sessuali subiti due anni prima. Nel 2021, ricostruisce il Guardian, il tribunale aveva condannato il suo aggressore, un ex membro del partito all’opposizione Piattaforma civica, candidato alle elezioni nonché attivista Lgbt, a quattro anni per abusi sessuali. Il processo si era celebrato a porte chiuse proprio per tutelare la vittima. Nelle ultime settimane però, prima Radio Szczecin poi l’emittente TVP, Telewizja Polska, hanno divulgato alcuni dettagli che hanno reso riconoscibile il ragazzo, ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Il15enne dellad’opposizione Magdalena Filiks si è tolto la vita dopo che alcunipubblici, controllati dal partito di maggioranza,diffuso informazioni sensibili in grado di identificarlo come la vittima deglisessuali subiti due anni prima. Nel 2021, ricostruisce il Guardian, il tribunale aveva condannato il suo aggressore, un ex membro del partito all’opposizione Piattaforma civica, candidato alle elezioni nonché attivista Lgbt, a quattro anni persessuali. Il processo si era celebrato a porte chiuse proprio per tutelare la vittima. Nelle ultime settimane però, prima Radio Szczecin poi l’emittente TVP, Telewizja Polska,divulgato alcuni dettagli chericonoscibile il ragazzo, ...

