Politici di destra e sinistra critici coi rispettivi teppisti. Che aspettate

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 marzo 2023) Al direttore - Vale nella vita pubblica e nella vita privata: “Il moralista, impegnato a predicare la virtù, difficilmente troverà il tempo di praticarla” (Roberto Gervaso, “La volpe e l’uva”, 1989).Michele Magno Non male anche il corollario: “Il giornalismo che fa troppa morale è il giornalismo più immorale”. Al direttore - Vorrei solo ricordare al talentaccio da urlo Michele Masneri, che ci ha deliziato, insieme al genio Minuz, con un paginone sabato sull’ossessione italiana per la casa, spiritoso e istruttivo, il titolo della sua fantastica, elegante rubrica settimanale nel Fogliuzzo: Terrazzo. Case, design, profili architettonici e interior decoration sono raccontati con una verve e una curiosità impagabili, ho un ricordo indelebile della visita alla magione marittima caprese di Curzio Malaparte, arcitaliano, sulle scogliere di Capri. Anche Malaparte, come Michele, in ...