Pnrr | al via cabina regia a P Chigi

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - E' appena iniziata la cabina di regia sul Pnrr riunita a Palazzo Chigi. Per il governo, a presiedere i lavori, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. Presente al tavolo anche il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

