Pneumatici invernali | fanno davvero la differenza su fondi bagnati | innevati e ghiacciati?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) Gliormai parte della cultura di molti automobilisti italiani che già da qualche lustro hanno imparato ad apprezzarne le qualità e vivono come una routine il cambio con gli estivi prima del 15 di novembre e di nuovo dopo il 15 aprile, ovvero le date prescritte dal codice della strada. Purtroppo, però, ci sono anche tanti altri che non sono convinti dei benefici delle coperturenella stagione fredda e dunque non li montano pensando di risparmiare. Ovviamente per essere in regola con il Codice della Strada basta avere le catene a bordo, ma gli scettici dovrebbero salire in macchina ed effettuare gli stessi test che Assogomma ha organizzato a Livigno. Lo scopo era quello di provare ladi comportamento tra i...