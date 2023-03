Plusvalenze Juventus, il Tar dà il via libera alla carta segreta: i dettagli (Di martedì 7 marzo 2023) Un argomento sempre più caldo in casa Juventus è quello relativo allo scandalo delle Plusvalenze fittizie. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Roma, le sperenze di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League sono sempre più basse. La prima sanzione nei confronti dei bianconeri è stata pesantissima: 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso. Poi sarà il turno della seconda inchiesta, quella del secondo filone delle Plusvalenze e quella della manovra stipendi. Le accuse nei confronti del club bianconeri sono quelle di aver sovrastimato il valore dei calciatori durante le trattative di calciomercato di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento degli stipendi, il tutto per sistemare il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Un argomento sempre più caldo in casaè quello relativo allo scandalo dellefittizie. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dsconfitta in campionato contro la Roma, le sperenze di ottenere la qualificazioneprossima Champions League sono sempre più basse. La prima sanzione nei confronti dei bianconeri è stata pesantissima: 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso. Poi sarà il turno della seconda inchiesta, quella del secondo filone dellee quella della manovra stipendi. Le accuse nei confronti del club bianconeri sono quelle di aver sovrastimato il valore dei calciatori durante le trattative di calciomercato di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento degli stipendi, il tutto per sistemare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : #plusvalenze #Juventus L'intervista all'ex magistrato 'La sentenza è da annullare senza rinvio' ?? #SerieA #Juve… - sportface2016 : +++Caso plusvalenze: il Tar del Lazio obbliga #Covisoc e Procura #Figc a consegnare alla #Juventus la nota del 14 a… - ZZiliani : A questo dovrebbe rispondere #Calvo. Perchè o è una bugia oppure la #Juventus ha commesso un reato nel reato: le du… - infoitsport : PLUSVALENZE - Juventus, dal TAR arriva il via libera per l'accesso alla carta segreta - infoitsport : Juventus, caso plusvalenze: dal Tar via libera alla 'carta segreta' -