Pizza e ragù a rischio in Italia per la scarsità di pomodori (Di martedì 7 marzo 2023) Pizza e ragù a rischio, ebbene sì i piatti preferiti dagli Italiani potrebbero scarseggiare sulle nostre tavole per colpa delle scarse esportazioni dei pomodori ma anche per i rincari del grano. I motivi della scarsità di pomodori Pizza e ragù a rischio per la scarsità di pomodori sulle nostre tavole. Qual è il motivo? Ovviamente, ... TAG24.

Pizza e ragù a rischio, la crisi della produzione di pomodori spaventa anche l'Italia Per un piatto di spaghetti all'arrabbiata, quello con il sugo di un po' piccante, a buon diritto ci si può arrabbiare davvero. E altrettanto capita per una pizza, per il ragù e per un'amatriciana: per farle in casa ora si spende molto ma molto di più. Un po' perché il conflitto tra Russia e Ucraina ha fatto rivedere al rialzo i prezzi del grano (e quindi, di farine e pasta), un po' per la crisi della produzione di pomodori.