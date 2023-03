Pisa. Porta a Mare: intitolata una rotatoria a Gino Benvenuti (Di martedì 7 marzo 2023) Si è svolta stamani, martedì 7 marzo, a Porta a Mare, la cerimonia di intitolazione della rotatoria tra via Livornese e via Sandro Pertini a Gino Benvenuti, scrittore, storico e operatore culturale Pisano. Sono intervenuti il sindaco di Pisa, Michele Conti, e l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini. «Con l’intitolazione della rotatoria a Gino Benvenuti – ha dichiarato l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini – si colma un vuoto in città rispetto a un debito che Pisa ha con uno dei più imPortanti uomini di cultura del secondo ‘900. La sua produzione storiografica perché i ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 7 marzo 2023) Si è svolta stamani, martedì 7 marzo, a, la cerimonia di intitolazione dellatra via Livornese e via Sandro Pertini a, scrittore, storico e operatore culturaleno. Sono intervenuti il sindaco di, Michele Conti, e l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di, Filippo Bedini. «Con l’intitolazione della– ha dichiarato l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di, Filippo Bedini – si colma un vuoto in città rispetto a un debito cheha con uno dei più imnti uomini di cultura del secondo ‘900. La sua produzione storiografica perché i ...

