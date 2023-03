Pirola | che numeri alla Salernitana | possibile ritorno all’Inter?

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 marzo 2023) Lorenzosta vivendo la sua prima stagione in Serie Adopo una vita. Nel futuro, potrebbe tornare a Milano. DIFESA – Lorenzoquest’estate è andato. Si tratta della prima esperienza in Serie A per il difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. L’Inter ha però inserito un contro riscatto a 8 milioni e un 15% di plusvalenza sulla rivendita del giocatore. Quanto meno questa volta la società non ha perso definitivamente un proprio giovane. STAGIONE – La stagione dia Salerno non sta andando male. Il classe 2002 ha giocato 14 partite tra Campionato e Coppa ...