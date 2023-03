Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Piovella (Soi): 'Malattie dell'occhio sono lente e graduali, prevenzione è salva-vista' - -

Senza paure o preoccupazioni' raccomanda il dottor Matteo Piovella, presidente della Società Oftalmologica Italiana (SOI). 'E questo vale anche per i bambini, che devono essere visti dal medico oculista fin dai primi mesi di vita'.

Piovella (Soi): "Malattie dell'occhio sono lente e graduali ... Adnkronos

Roma, 7 mar. (Adnkronos Salute) – “Le malattie dell’occhio possono essere lente, graduali e alle volte senza sintomi, e quando il problema si manifesta il danno è ormai irreversibile. La prevenzione c ...