Pioli: “Stanno tutti bene, anche Giroud può giocare dall’inizio” (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Stiamo vivendo sensazioni positive. Arriviamo con fiducia, entusiasmo e determinazione. Stanno tutti bene, compresi Giroud e Diaz. Siamo in 24 tutti disponibili, anche Olivier per giocare dall’inizio. Poi farò io le scelte”. Sono le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli alla vigilia della sfida con il Tottenham di Antonio Conte per il ritorno degli ottavi di Champions League. “Influirà il ritorno di Conte? La presenza dell’allenatore è importante, parlo per esperienza personale. Conte è un valore in più e al di là di lui troveremo una avversario molto motivato”, ha aggiunto Pioli che torna poi sulla partita di Firenze. “Questa è un’altra storia rispetto a Firenze, ma anche ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Stiamo vivendo sensazioni positive. Arriviamo con fiducia, entusiasmo e determinazione., compresie Diaz. Siamo in 24disponibili,Olivier per. Poi farò io le scelte”. Sono le parole del tecnico del Milan, Stefanoalla vigilia della sfida con il Tottenham di Antonio Conte per il ritorno degli ottavi di Champions League. “Influirà il ritorno di Conte? La presenza dell’allenatore è importante, parlo per esperienza personale. Conte è un valore in più e al di là di lui troveremo una avversario molto motivato”, ha aggiuntoche torna poi sulla partita di Firenze. “Questa è un’altra storia rispetto a Firenze, ma...

