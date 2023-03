Pioli: 'Siamo pronti, ma guai a gestire il vantaggio. Dobbiamo giocare con qualità' (Di martedì 7 marzo 2023) Notte prima della storia. Stefano Pioli parla in sala stampa prima di una delle sfide più importanti della sua carriera. In palio ci sono i quarti di Champions. I rossoneri partono dall'1 - 0 dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 marzo 2023) Notte prima della storia. Stefanoparla in sala stampa prima di una delle sfide più importanti della sua carriera. In palio ci sono i quarti di Champions. I rossoneri partono dall'1 - 0 dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli: 'Siamo in 24 qui a Londra, tutti disponibili e tutti pronti anche #Giroud e #Diaz' Verso #TottenhamMilan - MilanLiveIT : RT @pasqlaragione: ????? Pioli: “Siamo qui in 24 e sono tutti disponibili per giocare, anche Brahim Diaz e Giroud” @MilanLiveIT #TottenhamMil… - ABalby94 : RT @AntoVitiello: #Pioli: 'Siamo in 24 qui a Londra, tutti disponibili e tutti pronti anche #Giroud e #Diaz' Verso #TottenhamMilan - ReadyPlayer1___ : RT @AntoVitiello: #Pioli: 'Siamo in 24 qui a Londra, tutti disponibili e tutti pronti anche #Giroud e #Diaz' Verso #TottenhamMilan - Riccard17045943 : RT @AntoVitiello: #Pioli: 'Siamo in 24 qui a Londra, tutti disponibili e tutti pronti anche #Giroud e #Diaz' Verso #TottenhamMilan -