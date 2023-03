Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Pioli mette in guardia il #Milan: 'Tottenham forte e motivato' E su Conte...: Il tecnico dei rossoneri: 'Troveremo… - SempreMilanit : ?? Non si può fallire il quarto posto #Milan #SempreMilan - luisaB257 : Tonali è in quelle condizioni da prima del Tottenham, ma se Pioli segue i dati fisici da milanello e lo mette lo st… - 3Maldinista : RT @tiornanetre: @Pirichello Se dici a pioli “ti vendo rebic e prendiamo un 20enne dribblomane dalla francia come vice leao” per ripicca ti… - scadenteria : @LafaelReao ed è quello in cui pioli mette gabbia dietro le punte -

MILANO - "La presenza di Antonio Conte in panchina sarà un valore in più per il Tottenham, ma, al di là di Conte, troveremo un avversario molto preparato e motivato". Stefano commenta così il ritorno del collega sulla panchina degli Spurs, dopo la parentesi dovuta alla convalescenza. "All'andata i nostri tifosi hanno creato un'energia importante, questo sì, ma il gol ...

Pioli mette in guardia il Milan: "Tottenham forte e motivato" E su Conte... Corriere dello Sport

Il tecnico dei rossoneri: "Troveremo uno stadio importante dal punto di vista emotivo. Vogliamo essere protagonisti" ...Sconfitta più che meritata per un Milan che mette in scena una partita degna (quasi) del gennaio da incubo da poco trascorso. Italiano si conferma, per il terzo anno consecutivo, bestia nera in trasfe ...