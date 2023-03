Pioli: «Contro il Tottenham proveremo a scrivere qualcosa di importante» (Di martedì 7 marzo 2023) Stefano Pioli parla a Milan Tv della delicata sfida con il Tottenham, dove il vincitore accederà ai quarti di Champions. Il rossoneri hanno un piccolo vantaggio, visto la vittoria casalinga per 1-0, ma l’insidia maggiore per il tecnico è il rendimento che la squadra di Antonio Conte ha in casa. Pioli su come si prepara la partita «Mi piacerebbe pensare e credere veramente che sono partite che si preparano da sole, ma non è così. Poi credo che non ci sarà bisogno di motivare la squadra perché sappiamo tutti l’importanza di questa gara, significherebbe passare un turno, significherebbe migliorare tanto il nostro percorso europeo rispetto alla passata stagione. Sul fatto che la squadra sarà motivata, attenta, concentrata non ho il minimo dubbio. Poi è chiaro che abbiamo preparato la partita… Abbiamo giocato Contro di loro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) Stefanoparla a Milan Tv della delicata sfida con il, dove il vincitore accederà ai quarti di Champions. Il rossoneri hanno un piccolo vantaggio, visto la vittoria casalinga per 1-0, ma l’insidia maggiore per il tecnico è il rendimento che la squadra di Antonio Conte ha in casa.su come si prepara la partita «Mi piacerebbe pensare e credere veramente che sono partite che si preparano da sole, ma non è così. Poi credo che non ci sarà bisogno di motivare la squadra perché sappiamo tutti l’importanza di questa gara, significherebbe passare un turno, significherebbe migliorare tanto il nostro percorso europeo rispetto alla passata stagione. Sul fatto che la squadra sarà motivata, attenta, concentrata non ho il minimo dubbio. Poi è chiaro che abbiamo preparato la partita… Abbiamo giocatodi loro ...

