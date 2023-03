(Di martedì 7 marzo 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Quella di domani è la, dobbiamo cercare di controllare la gara contro un'avversaria che ha giocatori offensivi molto forti. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma dobbiamo giocare come sempre”. Questa la ricetta di Stefanoper superare il ritorno degli ottavi di finale di Champions in casa dele scrivere il nome del Milan nel tabellone dei quarti. Si affrontano due squadre reduci da sconfitte nei rispettivi campionati, ma soprattutto si parte dal successo che Tonali e compagni hanno ottenuto nel match d'andata al Meazza. “Risultati che non cambieranno ladi domani – assicurain conferenza stampa -. E' una gara decisiva per entrambe, mi aspetto unche porterà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli: 'Gli allenamenti con Zlatan e senza Zlatan sono differenti. È un rientro importantissimo' L'allenatore del… - ZZiliani : Dieci minuti di fuoco dopo aver subìto il gol dello 0-1 (rigore di #Gonzalez dopo l’ennesima follia stagionale di… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pioli “Con il Tottenham la partita della personalità” - - diavolisempre : Sto silenziando cosi tanti profili che tra poco mi ritrovo a parlare con me stesso aha h aa va bene tutto ognuno pu… - Direttaofficial : Pioli carica il Milan 'A Londra con personalità' -

Che sul netto e "meritato" ko di sabato sera a Firenze contro la Fiorentina potesse esserci una testa già a Londra ,lo ha esclusole sue dichiarazioni rilasciate al termine della gara ...Commenta per primo Rade Krunic sarà la mossa di Stefanoper cercare di arginare la forza del Tottenham tra le mura amiche. Il jolly bosniaco parla ... 'Penso che io non c'entro tantolui, ......il Milan di Stefano, di scena mercoledì in casa del Tottenham per centrare l'accesso alla top 8 di Champions League. I rossoneri partono dall'1 - 0 ottenuto a San Siro e giocanodue ...

Nesta: "Bravo Pioli, con la difesa a tre ha restituito compattezza alla squadra" Milan News

Il tecnico rossonero alla vigilia del Tottenham: "Loro saranno aggressivi e intensi, il pubblico li spingerà. Dobbiamo restare concentrati per tutta la gara" ...Il Milan sogna i quarti di Champions. Per centrare questo traguardo non deve soccombere a Londra contro il Tottenham. Si riparte dall’1-0 di San Siro: «Mi piacerebbe pensare e ...