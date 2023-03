Pioli “Con il Tottenham la partita della personalità”

(Di martedì 7 marzo 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Quella di domani è la, dobbiamo cercare di controllare la gara contro un’avversaria che ha giocatori offensivi molto forti. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma dobbiamo giocare come sempre”. Questa la ricetta di Stefanoper superare il ritorno degli ottavi di finale di Champions in casa dele scrivere il nome del Milan nel tabellone dei quarti. Si affrontano due squadre reduci da sconfitte nei rispettivi campionati, ma soprattutto si parte dal successo che Tonali e compagni hanno ottenuto nel match d’andata al Meazza. “Risultati che non cambieranno ladi domani – assicurain conferenza stampa -. E’ una gara decisiva per entrambe, mi aspetto unche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli: 'Gli allenamenti con Zlatan e senza Zlatan sono differenti. È un rientro importantissimo' L'allenatore del… - ZZiliani : Dieci minuti di fuoco dopo aver subìto il gol dello 0-1 (rigore di #Gonzalez dopo l’ennesima follia stagionale di… - SBKreal : RT @RadioRossonera: C'è anche #Pioli nel torello pre #TottenhamMilan Qui scherza con @RafaeLeao7 che lo provoca ?? ?? @SimoneCristao https:… - clamark80 : Sarri in conferenza stampa nel post match di Conference League alla domanda 'mister cosa ne pensa del gol di Kerkez… - krunicacm : Ma krunic che era in macchina solo con pioli URLANDO -

Conte, infatti, non sbaglia mai due confronti strategici contro lo stesso tecnico, per cuisi ... Il Tottenham non è una squadra di mostri, ma è una di quelle compagini di Premier sempre lì,...Sono le parole del tecnico del Milan, Stefanoalla vigilia della sfidail Tottenham di Antonio Conte per il ritorno degli ottavi di Champions League. 'Influirà il ritorno di Conte La ...La squadra diarriva a Londral'obiettivo di riscattare l'ultimo kola Fiorentina. A ventiquattr'ore dalla gara c'è ancora qualche dubbio da sciogliere per. Le ultime sulla ...

Nesta: "Bravo Pioli, con la difesa a tre ha restituito compattezza alla squadra" Milan News

(OA Sport) Pioli sta provando un Milan senza Brahim Diaz, che si è ancora allenato a parte. Di nuovo Tonali e Bennacer a centrocampo, ma con loro anche Rade Krunic sulla trequarti. Torna Leao ...Vigilia di Tottenham-Milan, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Milan vola a Londra per quella che probabilmente è il match più importante della stagione ...