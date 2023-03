Piccolo G: esibizione a sorpresa per il cantante di Amici (Di martedì 7 marzo 2023) Lorella Cuccarini convoca Piccolo G per un’esibizione a sorpresa. Ecco com’è andata Ad un passo dal serale anche Piccolo G viene convocato da Lorella Cuccarini per un’esibizione a sorpresa. A differenza del compagno Aaron, il cantautore appare sicuro di sè e in men che non si dica intona le barre preparate in vista dell’appuntamento serale. Pochi minuti ma sufficienti per soddisfare Lorella Cuccarini che congeda l’allievo con un sorriso compiaciuto. Poi Piccolo G torna in casetta entusiasta della propria esibizione e ai compagni di avventura – stupiti dal poco tempo in cui l’amico è rimasto in studio – dichiara: “oh io sono un professionista, vado faccio e torno”. L'articolo proviene da 361 Magazine. Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023) Lorella Cuccarini convocaG per un’. Ecco com’è andata Ad un passo dal serale ancheG viene convocato da Lorella Cuccarini per un’. A differenza del compagno Aaron, il cantautore appare sicuro di sè e in men che non si dica intona le barre preparate in vista dell’appuntamento serale. Pochi minuti ma sufficienti per soddisfare Lorella Cuccarini che congeda l’allievo con un sorriso compiaciuto. PoiG torna in casetta entusiasta della propriae ai compagni di avventura – stupiti dal poco tempo in cui l’amico è rimasto in studio – dichiara: “oh io sono un professionista, vado faccio e torno”. L'articolo proviene da 361 Magazine.

