Picchia la compagna e viene beccato con la droga: arrestato 30enne (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una donna si è recata, nella serata di ieri, presso gli uffici della Questura per segnalare che, poco prima, il compagno l'aveva aggredita per poi barricarsi in casa con la loro figlia neonata. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e dei commissariati Pianura e San Paolo sono intervenuti presso l'abitazione della coppia ed hanno bussato più volte senza ricevere alcuna risposta fino a quando, facendo pressione sulla porta, sono riusciti ad accedere e ad identificare l'uomo. I poliziotti hanno accertato che lo stesso, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva insultato e colpito con alcuni pugni al volto la compagna. inoltre, l'uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente marijuana mentre è stata rinvenuta nell'appartamento una mazza da baseball che è stata sequestrata. L'uomo, un napoletano di 30 anni ...

