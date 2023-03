Piantedosi sulla strage di Cutro: 'Da Frontex nessun allarme, prima richiesta di soccorso alle 4' (Di martedì 7 marzo 2023) Il bilancio "non è ancora definitivo", ma "gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 7 marzo 2023) Il bilancio "non è ancora definitivo", ma "gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : #Meloni #Salvini e #Piantedosi sulla strage di #Cutro mentono: 71 persone sono morte perché non c'è più nessuno a p… - AngeloCiocca : Letteralmente inventate le notizie su una convocazione a Palazzo Chigi del ministro Piantedosi e a presunte diverge… - ItaliaViva : 'Mercoledì interverrò in Senato sulla tragedia di #Cutro, in risposta al Ministro #Piantedosi. Le immagini di quell… - _senzatesta : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Sostengo Piantedosi al 100%, siamo compatti', ma poi lo lascia da solo in Parlamento a riferire sulla tragedia… - _maria1503_ : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Sostengo Piantedosi al 100%, siamo compatti', ma poi lo lascia da solo in Parlamento a riferire sulla tragedia… -