Piantedosi sul naufragio: "Falso dire che il governo ha impedito i soccorsi" (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro Matteo Piantedosi interviene nel corso dell'informativa alla Camera in cui esclude che vi siano legami tra il decreto Ong e la tragedia di Cutro Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro Matteointerviene nel corso dell'informativa alla Camera in cui esclude che vi siano legami tra il decreto Ong e la tragedia di Cutro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiCalabria : L'appuntamento è fissato per le ore 13.00. Oggi il ministro dell'Interno, Matteo #Piantedosi, prenderà la parola ne… - il_cappellini : Oggi, quando Schlein da neo segretaria del Pd ha chiesto le dimissioni di Piantedosi per i fatti di Cutro e ha atta… - ultimora_pol : Le parole del Ministro dell’Interno Matteo #Piantedosi sul naufragio avvenuto ieri mattina davanti alla costa di Cr… - Tersite66 : #Piantedosi : 'i migranti non volevano essere controllati'. E lo ha detto sul serio... - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: È cominciata pochi minuti dopo le ore 13 l’informativa del ministro dell’Interno alla Camera sul naufragio di migranti… -