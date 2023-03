Piantedosi sul naufragio di Cutro: “Il Governo non ha impedito i soccorsi, grave falsità affermarlo” (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha riferito ai deputati sul naufragio di Cutro, in Calabria, di domenica 26 febbraio. Alla gravità della condotta criminale degli scafisti “facevo riferimento quando ho fatto appello affinché la vita delle persone non finisca più nelle mani di ignobili delinquenti. In nessun modo volendo colpevolizzare le vittime. Mi dispiace profondamente che il senso delle mie parole sia stato diversamente interpretato“. Così il capo del Viminale si è difeso oggi 7 marzo a Montecitorio. Matteo Piantedosi ha affermato che il bilancio del naufragio “non è ancora definitivo“. A oggi le vittime “sono 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo. Altri 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell’Interno, Matteo, ha riferito ai deputati suldi, in Calabria, di domenica 26 febbraio. Alla gravità della condotta criminale degli scafisti “facevo riferimento quando ho fatto appello affinché la vita delle persone non finisca più nelle mani di ignobili delinquenti. In nessun modo volendo colpevolizzare le vittime. Mi dispiace profondamente che il senso delle mie parole sia stato diversamente interpretato“. Così il capo del Viminale si è difeso oggi 7 marzo a Montecitorio. Matteoha affermato che il bilancio del“non è ancora definitivo“. A oggi le vittime “sono 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo. Altri 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ...

