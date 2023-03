Piantedosi solo in Aula su Cutro. Salvini all'assalto di Meloni sull'immigrazione (Di martedì 7 marzo 2023) “Sì, è vero: faccio il sottosegretario al Viminale, ma ho la delega ai vigili del fuoco: io le persone le salvo”. La battuta di Emanuele Prisco di Fratelli d’Italia restituisce il senso della giornata. Alla buvette del Senato si seguono gli scampoli del dibattito sull’informativa di Matteo Piantedosi. Il ministro dell’Interno è in Aula. A ripetere quanto detto all’ora di pranzo alla Camera sulla tragedia dei migranti a Cutro, dove domani atterrerà “l’Air force Meloni” con il Consiglio dei ministri al seguito (gli staff voleranno su un altro aereo). Le diciotto pagine lette da Piantedosi confermano la linea del governo. Al massimo aggiungono una cornice di dettagli orari sulla notte costata la vita a 71 persone: “E’ falso che il governo abbia impedito i ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 marzo 2023) “Sì, è vero: faccio il sottosegretario al Viminale, ma ho la delega ai vigili del fuoco: io le persone le salvo”. La battuta di Emanuele Prisco di Fratelli d’Italia restituisce il senso della giornata. Alla buvette del Senato si seguono gli scampoli del dibattito’informativa di Matteo. Il ministro dell’Interno è in. A ripetere quanto detto all’ora di pranzo alla Cameraa tragedia dei migranti a, dove domani atterrerà “l’Air force” con il Consiglio dei ministri al seguito (gli staff voleranno su un altro aereo). Le diciotto pagine lette daconfermano la linea del governo. Al massimo aggiungono una cornice di dettagli oraria notte costata la vita a 71 persone: “E’ falso che il governo abbia impedito i ...

