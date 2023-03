Piantedosi, Schlein: Meloni venga in Parlamento a spiegare (Di martedì 7 marzo 2023) Il Pd si augura che Giorgia Meloni riferisca in aula alla Camera sul naufragio di Cutro e comunque "non mancheranno occasioni per fare luce", a cominciare dal "'question time' della presidente del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Il Pd si augura che Giorgiariferisca in aula alla Camera sul naufragio di Cutro e comunque "non mancheranno occasioni per fare luce", a cominciare dal "'question time' della presidente del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Anche oggi un'occasione sprecata di #Piantedosi per rispondere ad alcune domande molto precise: chi… - AngeloCiocca : Schlein già incolpa il governo per la tragedia di Crotone muovendo, insieme ai compagni di sinistra, accuse contro… - il_cappellini : Oggi, quando Schlein da neo segretaria del Pd ha chiesto le dimissioni di Piantedosi per i fatti di Cutro e ha atta… - EugenioMantova : @SalamidaFabio Piantedosi, Provenzano: 'Indagato per strage!', Schlein appalude. ?????? Per tachipirina e vigile atte… - FrancoScarsell2 : Accendono il dibattito parlamentare le parole del ministro Piantedosi sul naufragio di Cutro. Provenzano Pd:”Il gov… -