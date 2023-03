Piantedosi parla alla Camera | il Pd si esibisce in un triste show Foti FdI | “Basta speculazioni”

(Di martedì 7 marzo 2023) “Da Frontex non è arrivato nessunrme”. L’informativa del ministro dell’Internosulla tragedia in mare davanticoste calabresi spiazza la sinistra. Che in Aula alza la voce e i toni. Tornando a chiedere stancamente le dimissioni dell’inquilino del Viminale. E “chiarimenti” sulla catena di comando che il ministro ha fornito puntualmente nel suo intervento(che nel pomeriggio verrà replicata al Senato).: “Il governo non poteva fare di più e meglio” Il primo a intervenire, tra i brusii scomposti delle opposizioni, è il capogruppo di FdI Tommaso. “Il governo non poteva fare di più e di meglio”, dice rivolgendosi a. “Lei è andato a Cutro da uomo di governo. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariannamadia : Erano quelli del blocco navale in campagna elettorale. Oggi FDI parla di impotenza. Chissà se, con colpevole ritard… - GiovaQuez : Mi ero perso il passaggio in cui #Piantedosi parla di 'educazione alla responsabilità' mentre ancora si stanno recu… - MatteoRichetti : Ma uno che non parla a sproposito ce l’abbiamo in questo Governo @GiorgiaMeloni ? #Piantedosi #Valditara - il_wlitalia : RT @LucaBellinzona: Più #Piantedosi parla più si dimostra inadeguato a ricoprire il ruolo di Ministro degli Interni. Per altro in tutta l'i… - pino_nostro : RT @LucaBellinzona: Più #Piantedosi parla più si dimostra inadeguato a ricoprire il ruolo di Ministro degli Interni. Per altro in tutta l'i… -

A dirlo è il ministro dell'Interno, Matteo, intervenendo alla Camera nel corso dell'... Gli aggiornamenti della Prefettura di Crotonedi 72 vittime, di cui 28 minori, mentre i ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Migranti, perché sidi Frontex in ... Il ministro dell'Internoha spiegato come non fosse indicata "una situazione di pericolo o ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Migranti, perché sidi Frontex in ... Il ministro dell'Internoha spiegato come non fosse indicata "una situazione di pericolo o ...

Strage Cutro, Piantedosi parla alla Camera, Meloni prepara il nuovo ... Fanpage.it

Al via nell'Aula della Camera l'informativa urgente del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul naufragio di migranti in Calabria. Proprio per interrompere la ...Informativa alla Camera del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul naufragio di Cutro: "Soccorsi impediti dal Governo Grave falsità".