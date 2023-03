Piantedosi: il naufragio di Cutro è responsabilità della condotta degli scafisti, la mia vita sempre ispirata alla solidarietà (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in aula alla Camera ha respinto le accuse delle opposizioni, ha invocato rispetto per chi salva vite in mare tra mille difficoltà e ha chiarito ancora una volta che le sue parole a ridosso della tragedia di Cutro non intendevano essere di offesa alle vittime ma la riaffermazione del principio che va stroncato il business dell’immigrazione illegale per evitare che chi fugge per disperazione dalle proprie terre finisca nelle mani di trafficanti senza scrupoli. “alla gravità della condotta criminale degli scafisti “facevo riferimento quando, con commozione, sdegno e rabbia e negli occhi l’immagine straziante di tutte quelle vittime innocenti, ho fatto appello affinché la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell’Interno Matteoin aulaCamera ha respinto le accuse delle opposizioni, ha invocato rispetto per chi salva vite in mare tra mille difficoltà e ha chiarito ancora una volta che le sue parole a ridossotragedia dinon intendevano essere di offesa alle vittime ma la riaffermazione del principio che va stroncato il business dell’immigrazione illegale per ere che chi fugge per disperazione dalle proprie terre finisca nelle mani di trafficanti senza scrupoli. “gravitàcriminale“facevo riferimento quando, con commozione, sdegno e rabbia e negli occhi l’immagine straziante di tutte quelle vittime innocenti, ho fatto appello affinché la ...

