Piantedosi: "Il naufragio causato dalla manovra degli scafisti" (Di martedì 7 marzo 2023) AGI - "Gli aggiornamenti giunti dalla prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella informativa urgente alla Camera sul naufragio di Cutro. De superstiti, "54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo, 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati. In particolare, sono stati fermati un cittadino turco e due pakistani, uno dei quali minorenne". "Sono in corso le ricerche di un quarto scafista e non si escludono sviluppi nelle prossime ore". Ha aggiunto Piantedosi, nel corso della sua informativa. "Per la ... Leggi su agi (Di martedì 7 marzo 2023) AGI - "Gli aggiornamenti giuntiprefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, nella informativa urgente alla Camera suldi Cutro. De superstiti, "54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo, 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli, sono stati arrestati. In particolare, sono stati fermati un cittadino turco e due pakistani, uno dei quali minorenne". "Sono in corso le ricerche di un quarto scafista e non si escludono sviluppi nelle prossime ore". Ha aggiunto, nel corso della sua informativa. "Per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Elly Schlein ha stabilito con certezza come siano andate le cose e chi ne sia responsabile . Così ha chiesto le dim… - TgrRaiCalabria : L'appuntamento è fissato per le ore 13.00. Oggi il ministro dell'Interno, Matteo #Piantedosi, prenderà la parola ne… - andreapurgatori : Adesso stiamo a posto. #Naufragio, il ministro #Piantedosi in Calabria: «io non partirei se fossi disperato»… - marianski65 : Piantedosi ricostruisce il naufragio di Cutro, ma dimentica il succo della storia:lo Stato in questo caso, nonostan… - gabrielesantoni : Troverete modo di farla franca, in parlamento, in tribunale e in televisione. Fornirete una versione che vi scagion… -