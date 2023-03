Piantedosi guarda il telefono, Provenzano dà fuori di testa: raptus in aula (Di martedì 7 marzo 2023) Giornata di fuoco in aula alla Camera, dove Matteo Piantedosi ha tenuto la sua informativa sulla strage di Cutro, il naufragio della barca di migranti in cui hanno perso la vita 72 persone, un bilancio destinato a crescere ulteriormente, poiché non è chiaro quanti siano i dispersi. Per la disgrazia, è finito nel mirino Matteo Piantedosi, accusato dalla sinistra di aver di fatto "permesso" la strage. Si pensi alla Stampa, che ha titolato sulla strage di Stato, concetto ribadito da Giuseppe Provenzano - vicesegretario del Pd e vicinissimo ad Elly Schlein - proprio in aula a Montecitorio nel corso delle repliche al ministro. Da par suo, alla Camera, Piantedosi ha ribadito come da Frontex non si arrivato alcun allarme. E ancora, ha aggiunto di essere dispiaciuto per il fatto che alcune ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Giornata di fuoco inalla Camera, dove Matteoha tenuto la sua informativa sulla strage di Cutro, il naufragio della barca di migranti in cui hanno perso la vita 72 persone, un bilancio destinato a crescere ulteriormente, poiché non è chiaro quanti siano i dispersi. Per la disgrazia, è finito nel mirino Matteo, accusato dalla sinistra di aver di fatto "permesso" la strage. Si pensi alla Stampa, che ha titolato sulla strage di Stato, concetto ribadito da Giuseppe- vicesegretario del Pd e vicinissimo ad Elly Schlein - proprio ina Montecitorio nel corso delle repliche al ministro. Da par suo, alla Camera,ha ribadito come da Frontex non si arrivato alcun allarme. E ancora, ha aggiunto di essere dispiaciuto per il fatto che alcune ...

