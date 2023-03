Piantedosi dice che il governo non ha impedito i soccorsi per il naufragio di Cutro (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell'Interno ha parlato alla Camera dei Deputati, senza però chiarire alcuni punti fondamentali in merito al mancato soccorso Leggi su ilpost (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell'Interno ha parlato alla Camera dei Deputati, senza però chiarire alcuni punti fondamentali in merito al mancato soccorso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : “La criminalizzazione dei salvataggi è il filo che lega le vostre norme, le vostre regole, le vostre circolari”, di… - Giorgiolaporta : #PapaFrancesco dice di fermare i trafficanti di esseri umani. Ci sarà una mozione di #sfiducia del #Pd anche nei s… - ciropellegrino : Ho vergogna per il ministro dell’Interno #Piantedosi che davanti a decine di morti, forse oltre cento, fra cui anch… - OizaQueensday : RT @vitalbaa: Piantedosi dice che se non viene segnalato un distress non scatta l'evento SAR. Sbagliato. Il disciplinare SAR del 2020 pre… - Tersite66 : RT @RalphRo65263415: Quando #Piantedosi dice: 'È falso che il governo abbia impedito i soccorsi' utilizza una falsa argomentazione, dal mom… -