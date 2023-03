Piantedosi | Da Frontex nessuna segnalazione di emergenza Senza di essa | non si poteva attivare il dispositivo Sar

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Migranti, Giorgia #Meloni: 'Nessuna indicazione di emergenza da Frontex. Rotta non coperta dalle Ong. Ma davvero si… - gianeuge12 : RT @Libero_official: L'informativa alla #Camera del ministro #Piantedosi sulla strage di #Cutro: 'Da #Frontex nessun allarme, ecco il piano… - zawzaw_ph : RT @annalisacamilli: “Frontex non ha segnalato la situazione di 'distress', di pericolo”, dice Piantedosi. Ma ogni imbarcazione sovraccaric… - infoitinterno : Strage migranti - Informativa di Piantedosi alla Camera: «Da Frontex nessun allarme, fiducia negli accertamenti giu… -

..."La segnalazionecirca l'imbarcazione non rappresentava una situazione di pericolo. Secondariamente non c'erano state chiamate di soccorso di nessun genere", le parole del ministro...Inoltre, specifica, 'il primo dato certo è che l'assetto aereoche, per primo, ha individuato l'imbarcazione alle ore 22.26 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia, non ha ...Potrebbe semmai essere stataa sottovalutare la situazione, dice: "Non ci ha segnalato notizie di distress a bordo, ma ci ha detto che la nave non appariva sovraccarica né sbandava.

Naufragio Cutro, Piantedosi: Da Frontex nessun segnale di pericolo La7

Martedì, 7 marzo 2023 Home > aiTv > Naufragio Cutro, Piantedosi: Da Frontex nessun segnale di pericolo (Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 "La segnalazione Frontex circa l'imbarcazione non rappresenta ...ROMA (ITALPRESS) – “Sui soccorsi in mare sarebbe ingeneroso e offensivo svalutare e disconoscere l’impegno di tanti uomini e donne.