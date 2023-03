Piantedosi commissariato E Salvini Insulti grillini ai ministri

(Di martedì 7 marzo 2023) "Lei risponde nella duplice veste di parafulmine politico e ministro, la domanda politicamente più corretta è dove è Matteo, perché continua a scappare dal Parlamento come un coniglio e a non assumersi le sue responsabilità". COsì la vice capogruppo del M5s alla Camera, Vittoria Baldino, si è rivolto al ministro dell'Interno Matteodopo l'informativa sul naufragio di Cutro, in cui sono morte 71 persone. "Queste sono domande che non dovremmo rivolgere soltanto a lei è noto che l'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione Sar è il miniidtro dei Trasporti,, che ha preteso la delega ai porti per spadroneggiare sul tema della immigrazione". "venga a rispondere - ha aggiunto - altrimenti se ritiene di rispondere solo a se stesso si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloX68 : RT @LaNotiziaTweet: Resa dei conti rinviata. Le destre spengono i riflettori su Piantedosi. Giovedì il governo riunito a Cutro. Il ministro… - JohnHard3 : Resa dei conti rinviata. Le destre spengono i riflettori su Piantedosi. Giovedì il governo riunito a Cutro. Il mini… - mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: Resa dei conti rinviata. Le destre spengono i riflettori su Piantedosi. Giovedì il governo riunito a Cutro. Il ministro… - misiagentiles : RT @LaNotiziaTweet: Resa dei conti rinviata. Le destre spengono i riflettori su Piantedosi. Giovedì il governo riunito a Cutro. Il ministro… - Rolfi39 : RT @LaNotiziaTweet: Resa dei conti rinviata. Le destre spengono i riflettori su Piantedosi. Giovedì il governo riunito a Cutro. Il ministro… -

"Lei risponde nella duplice veste di parafulmine politico e minsitro, la domanda politicamente più corretta è dove è Matteo Salvini, perché continua a ...dell'Interno Matteo...Sul 'caso', ...... ha preso Greta Thunberg per mani e piedi e a forza l'ha portata in. Un arresto in ... Se un bacone affonda sottoè una strage di stato, quelli che affondavano sotto la Lamorgese ...

Meloni blocca la stretta sull’accoglienza dei migranti e convoca Piantedosi Linkiesta.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...(ASI) Roma – La strage di Cutro, con il suo carico di sofferenza e perdita di vite umane, è solo l’ultima delle vicende capaci di inficiare l’operato della maggioranza parlamentare in merito a una del ...