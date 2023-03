Piantedosi alle Camere sulla tragedia di Cutro | ' Grave falsità sostenere che il governo abbia impedito soccorsi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Matteo Piantedosi siete stati voi a fermare le Ong, a rendere il tratto di mare di… - ultimora_pol : Informativa Camera Ministro #Piantedosi su #Cutro: 'Voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e d… - repubblica : La catena di comando, la segnalazione di pericolo, le regole del soccorso in mare: tutte le falle del discorso di P… - FrancescoSorzia : Più ripenso alle parole di Piantedosi dopo il naufragio di Crotone, più mi pare impossibile che le abbia dette real… - GPlini : RT @CeresaRaffaele: Piantedosi dalla Camera:Frontex aveva segnalato alle ore 22.03 barca con persona a bordo e segnali termici per altre p… -

- Il ministro dell'Interno rivela poi che gli scafisti, temendo la presenza delle forze dell'ordine sulla spiaggia, avrebbero virato facendo incagliare il barcone contro la secca...la prima richiesta di soccorso della nave è arrivata4 del mattino", e più generale agli scafisti che hanno compiuto una "virata azzardata che ha determinato il naufragio". Granitico...Dal punto di vista del merito, 'su tre punti il ministronon mi ha convinto: se esce la ... Lo dicomamme del centrodestra, come fate a dire che non devono scappare'. Infine, la ...

Naufragio Crotone, Piantedosi: prima chiamata alle 4, falso che governo impedisca soccorsi Sky Tg24

C'è "piena sintonia" tra la premier Giorgia Meloni e il ministro e vicepremier Matteo Salvini che oggi, al termine di una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...