Perù, guerra tra prostitute e trans per il territorio: almeno 5 morti

Il Perù, che già deve affrontare situazioni di ordine pubblico cruente a causa di proteste da parte della popolazione indigena, ora ha anche il problema delle bande locali. La rete locale America Tv ha segnalato che dall'inizio dell'anno sono almeno cinque le vittime della battaglia sviluppatasi nella cosiddetta zona rossa di Lima, la capitale del Perù, dove è in corso una guerra tra gruppi di prostitute venezuelane e di trans peruviane.

Perù, guerra tra prostitute e trans per il territorio: almeno 5 morti

Il Perù, che già deve affrontare situazioni di ordine pubblico cruente a causa di proteste da parte della popolazione indigena, ora ha anche il problema delle bande locali. La rete locale America Tv ha segnalato che dall'inizio dell'anno sono almeno cinque le vittime della battaglia sviluppatasi nella cosiddetta zona rossa di Lima, la capitale del Perù, dove è in corso una guerra tra gruppi di prostitute venezuelane e di trans peruviane. La conosciuta 'zona rosa' nel centro storico di Lima, da tempo considerata malfamata e ad alta pericolosità dalle autorità peruviane, da alcuni mesi si è trasformata in un luogo di morte per l'acuirsi della violenza tra questi gruppi.