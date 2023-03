Perché si prova ad alimentare una pia speranza di riaprire una Serie A già del Napoli? (Di martedì 7 marzo 2023) I risultati della 25esima giornata di Serie A Sassuolo-Cremonese 3-2 26? Laurienté, 41? Frattesi, 62?, 83? Dessers (C), 92? Bajrami Torino-Bologna 1-0 22? Karamoh Napoli-Lazio 0-1 67? Vecino Monza-Empoli 2-1 19? Ciurria, 51? Satriano (E), 67? Izzo Atalanta-Udinese 0-0 Fiorentina-Milan 2-1 49? rig. N. González, 87? Jovi?, 95? Theo Hernández (M) Spezia-Verona 0-0 Sampdoria-Salernitana 0-0 Inter-Lecce 2-0 29? Mkhitaryan, 53? Lautaro Martínez Roma-Juventus 1-0 53? Mancini La classifica della Serie A dopo 25 giornate Napoli 65; Inter 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Juventus (-15) e Bologna 35; Torino 34; Udinese e Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana 25 Spezia 21; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12. Perché il venticello aleatorio che sta gufando ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 marzo 2023) I risultati della 25esima giornata diA Sassuolo-Cremonese 3-2 26? Laurienté, 41? Frattesi, 62?, 83? Dessers (C), 92? Bajrami Torino-Bologna 1-0 22? Karamoh-Lazio 0-1 67? Vecino Monza-Empoli 2-1 19? Ciurria, 51? Satriano (E), 67? Izzo Atalanta-Udinese 0-0 Fiorentina-Milan 2-1 49? rig. N. González, 87? Jovi?, 95? Theo Hernández (M) Spezia-Verona 0-0 Sampdoria-Salernitana 0-0 Inter-Lecce 2-0 29? Mkhitaryan, 53? Lautaro Martínez Roma-Juventus 1-0 53? Mancini La classifica dellaA dopo 25 giornate65; Inter 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Juventus (-15) e Bologna 35; Torino 34; Udinese e Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana 25 Spezia 21; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.il venticello aleatorio che sta gufando ...

