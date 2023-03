Perché la sfida del Milan al Tottenham è una partita persa (Di martedì 7 marzo 2023) Chissà cosa penseranno dirigenti e proprietari del Milan mettendo piede dentro lo stadio del Tottenham, accompagnando la squadra che va a caccia del passaggio del turno ai quarti di finale della Champions League. Sarà, per loro, come fare un tuffo nel futuro o, forse, vivere un incubo. Perché il Tottenham è quello che il Milan (desiderio condiviso fino a qualche giorno fa con l'Inter) avrebbe voluto essere già oggi o, se possibile, domani. Un club proiettato avanti e dotato di un'infrastruttura moderna, bellissima, funzionale e che macina ricavi a velocità doppia, tripla... anzi quadrupla rispetto al vecchio San Siro. Per dare una misura che aiuti a comprendere Perché Cardinale, Furlani, Scaroni e tutti gli altri siano legittimati ad avere una certa stizza nel varcare la soglia del New ... Leggi su panorama (Di martedì 7 marzo 2023) Chissà cosa penseranno dirigenti e proprietari delmettendo piede dentro lo stadio del, accompagnando la squadra che va a caccia del passaggio del turno ai quarti di finale della Champions League. Sarà, per loro, come fare un tuffo nel futuro o, forse, vivere un incubo.ilè quello che il(desiderio condiviso fino a qualche giorno fa con l'Inter) avrebbe voluto essere già oggi o, se possibile, domani. Un club proiettato avanti e dotato di un'infrastruttura moderna, bellissima, funzionale e che macina ricavi a velocità doppia, tripla... anzi quadrupla rispetto al vecchio San Siro. Per dare una misura che aiuti a comprendereCardinale, Furlani, Scaroni e tutti gli altri siano legittimati ad avere una certa stizza nel varcare la soglia del New ...

