Perché la Juventus fatica ad avere continuità? Svelata la verità

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 7 marzo 2023) Lastando adla giusta; il motivo sembra finalmente essere stato svelato. Scopriamolo. Inutile negarlo: la stagione dellaè più complicata del previsto. Sul campo sono arrivati passi falsi inattesi che hanno allontanato i bianconeri dal primo posto ancor prima della penalizzazione. E’ chiaro come il meno quindici non sia stato facile da gestire ma, andiamo a ripetere, che anche prima della sentenza lahato e non poco con sconfitte pesanti come quella di Napoli. Post penalizzazione i bianconeri si sono compattati e l’obiettivo, almeno in campionato, è diventato quello di ragionare partita per partita per andare a risalire la classifica e tornare in zona Champions League. Ma come mai la...