Perché Federico Nicotera non ha scelto a Uomini e Donne? Ecco cosa sta succedendo (Di martedì 7 marzo 2023) Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, ieri c’è stata una nuova registrazione della trasmissione, ma Federico Nicotera non ha scelto. Il ragazzo avrebbe dovuto portare a compimento il suo percorso proprio ieri, ma le cose hanno preso una piega differente. Il giovane, infatti, non è neppure entrato in L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 7 marzo 2023) Come tutti i fan diavranno avuto modo di apprendere, ieri c’è stata una nuova registrazione della trasmissione, manon ha. Il ragazzo avrebbe dovuto portare a compimento il suo percorso proprio ieri, ma le cose hanno preso una piega differente. Il giovane, infatti, non è neppure entrato in L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mi64685854 : @rebss98 Credimi non credo che sia vittimismo, perché è Gianni che va da lei non il contrario. Lei aveva bisogno al… - Mi64685854 : #uominiedonne ma mi spiegate adesso non si può neanche dire Federico sceglie Alice e che in puntata io non ho visto… - Flikka10 : Avete notato che nonostante Lavinia abbia iniziato il percorso con Federico a noi interessa solo quando sceglierà l… - inlovewithru : RT @amolefossette: #uominiedonne Carola rimproverata perchè ha osato pensare a se stessa, le proprie ambizioni e la propria carriera futur… - rebss98 : @Matilde53671961 Ps. Lei ha sempre saputo di essere un passo indietro, ma evidentemente le faceva comodo fare la co… -