Perché è arrivato il momento di parlare di congedo mestruale (Di martedì 7 marzo 2023) Per molte donne le mestruazioni sono causa di dolori invalidanti, ma la legge non riconosce questa sofferenza. Mentre la Spagna introduce un congedo dal lavoro sovvenzionato dallo stato, l'Italia deve ancora fare i conti con tabù e resistenze culturali.

