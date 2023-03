“Per la penalizzazione…”: Juventus, il giudizio di Biasin è chiaro (Di martedì 7 marzo 2023) Arrivano le parole del giornalista Fabrizio Biasin sulla stagione della Juventus e, più nello specifico, sulla sconfitta contro la Roma La Juventus ha perso contro la Roma allo stadio Olimpico, decisivo il gol di Mancini. I bianconeri hanno anche concluso in dieci la partita dopo l’espulsione di Moise Kean, che ha tirato un calcione al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 7 marzo 2023) Arrivano le parole del giornalista Fabriziosulla stagione dellae, più nello specifico, sulla sconfitta contro la Roma Laha perso contro la Roma allo stadio Olimpico, decisivo il gol di Mancini. I bianconeri hanno anche concluso in dieci la partita dopo l’espulsione di Moise Kean, che ha tirato un calcione al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

