Per il sesto anno consecutivo l’aeroporto di Fiumicino premiato come “miglior grande aeroporto d’Europa” (Di martedì 7 marzo 2023) Fiumicino – ACI World ha assegnato, per il sesto anno consecutivo, il premio come “miglior grande aeroporto d’Europa” all’aeroporto di Fiumicino. Il prestigioso riconoscimento dell’ACI (Airports Council International) è arrivato sulla base dei risultati del sondaggio “Airport service Quality 2022”, il programma internazionale di rilevazione della soddisfazione dei passeggeri sviluppato dall’organizzazione in oltre 300 aeroporti in tutto mondo. Nel dettaglio, lo scalo romano grazie ai risultati del sondaggio ha ottenuto nel 2022 4 awards su 5 totali previsti: “miglior aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri“. aeroporto con il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 marzo 2023)– ACI World ha assegnato, per il, il premio” aldi. Il prestigioso riconoscimento dell’ACI (Airports Council International) è arrivato sulla base dei risultati del sondaggio “Airport service Quality 2022”, il programma internazionale di rilevazione della soddisfazione dei passeggeri sviluppato dall’organizzazione in oltre 300 aeroporti in tutto mondo. Nel dettaglio, lo scalo romano grazie ai risultati del sondaggio ha ottenuto nel 2022 4 awards su 5 totali previsti: “sopra i 40 milioni di passeggeri“.con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _justhewayouare : Un fisico stanco lo rimetti in sesto in poco tempo, ma una mente stanca ha bisogno di una serenità prolungata per risorgere. - AlbertMotta82 : Quindi siamo quasi ufficialmente sesto per ora... - happosai_bu : @optoAnnoni @MikeAnblips Ma infatti, sembra che per taluni, l'aver ridipinto un paio di casermoni di epoca sovietic… - iamfrancesco91 : @LafaelReao E finiremo al sesto posto, passiamo alla storia per aver vinto lo scudetto e non arriviamo nei primi 4 posti - edovirgy19 : [THREAD] I @BrooklynNets vincono in casa contro gli #Hornets grazie alla solita prestazione meravigliosa di Mikal… -