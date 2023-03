Per il Nyt Nord Stream è stato sabotato da gruppo pro-Ucraina (Di martedì 7 marzo 2023) Secondo quanto riporta il New York Times, lo scorso anno sarebbe stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti russi Nord Stream 1 e 2 nel mar Baltico. La rivelazione è contenuta in un rapporto dell’intelligence americana. Sarebbe stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare il gasdotto Nord Stream. Ma non c’è prova che Zelensky sapesse Secondo alcune fonti americane, citate dal Nyt nella sua inchiesta, si tratta della “prima pista significativa sui responsabili dell’attacco ai gasdotti Nord Stream”, ma non c’è alcuna prova che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky o funzionari del governo di Kiev fossero coinvolti o a conoscenza dell’operazione. Per Mosca dietro gli attacchi ai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Secondo quanto riporta il New York Times, lo scorso anno sarebbeunpro-a sabotare i gasdotti russi1 e 2 nel mar Baltico. La rivelazione è contenuta in un rapporto dell’intelligence americana. Sarebbeunpro-a sabotare il gasdotto. Ma non c’è prova che Zelensky sapesse Secondo alcune fonti americane, citate dal Nyt nella sua inchiesta, si tratta della “prima pista significativa sui responsabili dell’attacco ai gasdotti”, ma non c’è alcuna prova che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky o funzionari del governo di Kiev fossero coinvolti o a conoscenza dell’operazione. Per Mosca dietro gli attacchi ai ...

